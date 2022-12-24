Zabıta ve jandarmadan ortak denetim

Denetim yapan ekipler lisansı olmayan ve çalışma saatlerine uymayan çekçekleri trafikten men etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri organizesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de katıldığı çalışmada gerek çevre kirliliğine yol açan gerekse de trafikte tehlikeye neden olan çekçekler durdurularak incelendi. Jandarma ekipleri çekçeklerin lisansları olup olmadığını kontrol ederken Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise atıkların bulunduğu araçları denetledi. Yapılan denetimlerde lisanssız olan ve belirlenen saatler dışında atık topladığı tespit edilen araçlara el konuldu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği noktasında denetimler yapmayı sürdürüyoruz. Bugün motorlu çekçeklere yönelik ilkini gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizde, yasadışı şekilde atık toplayan taşıtların trafikten men edilmesini sağladık. Araçları çekici yardımı ile yedi emin parkına çektiriyoruz. Çekçeklere yönelik denetimlerimiz rutin olarak, belirleyeceğimiz bölgelerde devam edecek. Halkımızın huzur ve güveni için her an görevimizin başındayız” denildi.