Zabıtadan fiyat ve etiket uygulaması

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, şehirde faaliyet gösteren iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri marketlerdeki ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek, vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Hamidiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir zincir markette raf ve kasa fiyatlarının farklı olduğuna yönelik ihbarı değerlendiren ekipler, markette yaptıkları incelemelerde bazı ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyuşmadığını tespit etti. Ekipler, etiketler ile tüketiciyi yanıltmaya yönelik faaliyet gösteren markete işlem yaparak tutanak tuttu.

Tutanak, zabıta ekipleri market yöneticisi tarafından imza altına alınarak, Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildi.