Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulanan marketlere zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Gümüşova Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede bulunan yerel ve ulusal marketlere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, etiketleri ve ekmeklerin gramajları kontrol edildi.

Denetimlerle ilgili zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Belediyemiz Zabıta ekipleri, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal zincir marketlerin şubelerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, raflardan örnek ürünler alarak, fiyat ve gramajlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etti. Daha sonra ürünleri kasaya götürüp barkod okuması yaptırılarak raf ve kasadaki bilgilerin karşılaştırması yapıldı. Ekmek ve bazı ürünler tartılarak üzerinde yazılı gramajla da karşılaştırıldı. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerine bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edecektir” denildi.