Zaferin 107'nci yılında anlamlı etkinlik

Düzce Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 107'nci yıldönümü münasebetiyle “Çanakkale Zaferi Anma Gecesi” programı düzenledi. Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen gece, unutulmaz anlara sahne oldu.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından tertiplenen anma programı katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma gecesine, Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, siyasi parti il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile vatandaşlar katılım sağladı.

Kısa slayt gösteri ile başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an tilaveti ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen Çanakkale Zaferine giden sürece dair anekdotlarında aralıklarla izleyicilere aktarıldığı program, Ceylin Görgün isimli öğrenci tarafından okunan ‘Dur Yolcu' adlı şiir büyük alkış aldı.

Çanakkale Savaşında gösterilen sayısız kahramanlığın parça parça katılımcılarla paylaşıldığı gece de Düzce Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ise Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşattı. Mehteran gösterisinin ardından sahne alan sanatçılar ise ‘Çanakkale Türküsü' başta olmak üzere bir çok eseri seslendirerek gecenin daha da anlam kazanmasını sağlarken, program tüm katılımcıların ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ettiği ‘Türkiyem' parçası ile sona erdi.

Program sonunda katılımcılara Çanakkale Savaşında Mehmetçiğin menüsü olan üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.