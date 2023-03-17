Zehir taciri tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Güzelbahçe Mahallesi'nde ikamet eden H.M.A.'nın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şüpheli, İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi neticesinde evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada hassas terazi, 4 gram kenevir tohumu ve suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. H.M.A. gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığına götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma süresince yapılan üç ara yakalamada 2 adet uyuşturucu hap ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında ise kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.