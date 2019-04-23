Zehir tacirine jandarmadan suçüstü

Uyuşturucu satıcısının üzerinden uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Akçakoca'da uyuşturucu hap ve madde sattığı ihbarı yapılan 1 kişiyi Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli'nin yapılan üst aramasında ise toplamda 6 adet uyuşturucu hap, 5 gr. Skung, 12 gr. kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Adliyeye çıkartıldı. Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapmakta tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan soruşturmada ayrıca 2 kişi de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan adli tahkikat yapıldı.