Zehir tacirleri TEM çıkışında yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelendikleri şahısları uzun süre fiziki ve teknik olarak takip etti. Şahısların uyuşturucu madde taşıdıkları bilgisine ulaşan ekipler, şahısların bulunduğu aracı TEM Otoyolu Gölyaka gişelerinde durdurdu. Şahısların üzerini ve aracı arayan ekipler, 52 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 2 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.