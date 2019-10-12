Zeka oyunları eğitimi alacaklar

Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu ve Ar-Ge birimi Akıl ve Zeka Oyunları Koordinatör Öğretmeni Bekir Güler önderliğinde planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya Zeka Oyunları, Akıl ve Zeka Oyunları ve Zeka Oyunları Uygulamaları Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip öğretmenler, Arsal Anadolu Lisesi öğretmeni Hülya Sevgi, Çakırlar Ortaokulu öğretmeni Bilal Birinci, Konuralp İlkokulu öğretmeni Aynur Görgülü ve Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu öğretmeni Yakup Ahat katıldı.

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Düzce'de 81 okulda Analitik Düşünme Becerileri Atölyesi kuruldu. Toplantıda kurulan bu atölyelerin verimli kullanımı için yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Öğretmenlerden atölyeleri daha verimli kullanmak isteyenlere yönelik gelen talepler üzerine, hizmet için eğitim faaliyetleri ile ilgili detaylar görüşüldü.