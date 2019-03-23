Zeka oyunları turnuvası için tarih belli oldu

Mangala, satranç, hızlı bardaklar, 9 taş, denge ve reversi kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışlar neticesinde birinciye çeyrek altın hediye edilecek.

"Gez Gör Yap Öğren Projesi" ve "Akıl Oyunları Turnuvası" tanıtım toplantısı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Merkez ve İlçelerdeki İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin katılımlarıyla, Düzce Valiliği Toplantı Salonunda yapıldı.

Tanıtım toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in açılış konuşmaları ile devam etti. Ardından Milli Eğitim Ar-Ge biriminde görevli öğretmenler Kudret Çiçek ve Ali Canbaz tarafından projelerin sunumları yapıldı.

Okulların bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birliklerini arttırmak, öğrenci ve öğretmenlerin Düzce'ye özgü değerleri öğrenmesini sağlamak, toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonunu geliştirmek, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda ki öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, şartları elverişsiz okulların sosyal projelere katılımlarını sağlamak ve öğrencilerin ilini ve bölgesini tanımasına yardımcı olmak amacıyla, İlkokul 4. Sınıflara yönelik "Gez-Gör/Yap-Öğren" projesi geliştirildi.

Proje kapsamında Düzce'de faaliyette bulunan hastane, bakım evi, sevgi evi, Kızılay, Yeşilay gibi amacı sosyal sorunlara çare olmak olan kuruluşlara ziyaret gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bulunduğu bölgeyi daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacı ile bölgenin kültürel ve turistik yerleri gezilecek, bölgeye özgü değerler tanıtılacak. Her okulun giriş bölümüne Düzce'yi Tanıyorum Köşeleri yapılarak proje yaygınlaştırılacak.

Öte yandan düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlenecek.

Turnuva merkez ve tüm ilçelerden, ana sınıfında satranç, hızlı bardaklar ve 9 taş kategorilerinde, ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde, mangala, denge oyunu ve satranç kategorilerinde, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf seviyelerinde mangala, reversi ve satranç kategorilerilerinde 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuva sonucunda turnuvaya katılan tüm anasınıfı öğrencilerine madalya, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 1.'ye Çeyrek Atın, 2.'ye Gram Altın ve 3.'ye Yarım Gram Altın ödülleri verilecek.