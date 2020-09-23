Zift içinde kalan cep telefonu zorlukla çıkartıldı

100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevki'inde otomobile çarpması sonucunda bariyerlere çarparak devrilen tanker yolu trafiği kapattı. 3 kişinin yaralandığı kazada zift içerisinde kalan cep telefonu karayolları ekipleri tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

Kaza sabah saatlerinde Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi Bakacak mevki'inde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Savaş İlçin idaresinde ki BMC marka 74 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Sürer idaresinde ki Opel marka 14 NA 604 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tanker sürücüsü Savaş İlçin ve otomobilde bulunan sürücü Mehmet Sürer ile otomobil içindeki Cemile Ular hafif yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Diğer yandan kaza nedeniyle devrilen tankerden sızan zift nedeniyle Bolu Dağı her iki şeridi de trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri bir yandan yolu temizlerken bir yandan kumlama çalışması yapıyor.

Cep telefonu zift içinden çıkartıldı

Kaza sonrasında araçlardan fırlayan bir cep telefon ise ziftin içinde kaldı. Karayolları ekipleri zift içinde kalan cep telefon çıkarmak için uzun uğraş verdi. Kürek yardımı ile ziftin içinden çıkartılan cep telefonu jandarma ekiplerine teslim edildi. Yolu açma çalışması sürüyor.