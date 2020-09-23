Zift yüklü tanker 4 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı

100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevki'inde iddiaya göre fireni patlayan zift yüklü tanker önce bir otomobile çarptı ardından refüjdeki beton blokları devirerek yan yattı. Yan yatan Zift yüklü tanker vinç yardımı ile yaptığı asfalttan kurtarılarak kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi Bakacak mevki'inde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Savaş İlçin idaresinde ki BMC marka 74 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker iddiaya göre frenlerinin patlaması aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Sürer idaresinde ki Opel marka 14 NA 604 plakalı otomobile ardından kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak devrildi. Zift yüklü tankerden yola boşalan zift ise zorlukla temizlendi. Zift ile asfalta yapışan tanker vinç yardımı ile güçlükle kurtarıldı. 4 saat süren çalışma soncunda tanker tekerleklerinin üzerine kaldırıldı. Tankerin çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından Bolu Dağı tekrar trafiğe açılacak.