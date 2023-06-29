Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi

Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebi ile güzergah üzerindeki araçlar ani fren yapınca, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 20 kilometreye yakın araç trafiği oluşurken, bölgeye giden ekiplerin çalışması ile yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada 3 kişi yaralanarak Hendek ve Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.