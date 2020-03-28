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Ziraat Fakülte oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin ismi değiştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ismi değiştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile fakültenin yeni adı Ziraat Fakültesi oldu.


Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde bazı üniversitelerin fakülte ve enstitüleri kapatılırken bazı fakültelerinde isimleri değiştirildi. Düzce Üniversitesi'nde bulunan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin adı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değiştirildi. Resmi Gazetede yayınlanan karar sonrasında Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ismi Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

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