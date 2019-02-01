Ziraat Odası Başkanı Öztürk güven tazeledi

Seçime tek listeyle giren Düzce Ziraat Odası'nın mevcut başkanı Ramazan Öztürk tekrar başkan seçildi.

Düzce Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Düzce İl Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı. Geni katılımla yapılan genel kurulda bir konuşma yapan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, çiftçilere öneride bulunarak “Çok değerli çiftçi kardeşlerimiz ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. Bu zor günlerde ülkemize daha fazla katkı sağlamak için gelin hep beraber bir çalışma yapalım. Şöyle ki; Köyde oturanlarımız birer inek alsın, sütünü, yoğurdunu, tereyağını, kaymağını, peyniri üretelim sabah kahvaltısını bedavaya getirelim. Her kapıda 10 tavuk besleyelim, yumurtaya para vermeyelim. Her evin önünde yarım dönüm bahçe yapalım, soğan, patates, pırasa, biber gibi ürünler ekelim, köyümüze sebzeci gelmesin. Gerekirse 500 metrekare fındık söküp, bunu yapalım ki hem ülkemize hem bütçemize katkı sağlayalım” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde, tek listeyle seçimlere giren mevcut Başkan Ramazan Öztürk yeniden başkan seçildi.