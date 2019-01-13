Zirveye kar tünellerin arasından ulaştılar

Geçen hafta Düzce'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 buçuk metreye ulaştı. Karın en yoğun olduğu yerler ise offroad kulüplerinin ilgi odağı oldu. 3 Buçuk metreyi bulan kar kalınlığında açılan yolların arasındaki görüntü ise adeta tünel gibi görünürken, Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği (DOSOD) üyeleri de karın tadını bir araya gelip o karların arasına arazi araçlarını sürerek çıkarttılar.

Geçen hafta bütün Türkiye ile birlikte ilimizi de etkisi altına alan kar yağışı kısa sürede etkisini kaybetti. Ancak Düzce'nin yüksek kesimleri halen yağan karın etkisinde. Özellikle Kardüz gibi rakımın en yüksel olduğu yerlerde kar kalınlıkları yer yer 3 buçuk metreleri buluyor. Evlerin karların altında kaybolduğu yüksek kesimlerde açılan yollardan geçmek ise cesaret istiyor. Tüneli andıran görüntülerin oluştuğu yolların tadını çıkartmak isteyen Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği (DOSOD üyeleri de yaptıkları gezi ile karın tadını ve adrenalini doyasıya yaşadılar. Karların arasından geçerek Kardüz Yayalası'na ulaşamaya çalışan DOSOD üyeleri zaman zaman karlı yollarda ilerlemekte zorlansalar da sonunda hedefe varmanın mutluluğunu diye doyasıya çıkarttılar. Gezinin sonunda ise DOSOD üyeleri, girdikleri bir yayla evinde karla mücadelelerinin sonunda yorgunluk attılar.