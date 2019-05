Ziyaretçilerine özel ilgi gösteriyor

Faruk Özlü kendisine ziyarete gelen herkesi güler yüzü ve samimiyeti ile kendine hayran bırakıyor.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Faruk Özlü, kendisini ziyaret etmek isteyen herkese özel ilgi gösteriyor. Başkanlık makamında ziyaretleri kabul eden Başkan Özlü son olarak Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve Uygulama- İş Okulu öğrencileri, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Grubu Üyeleri, Sege Marka Patent Danışmanlığı temsilcileri ile buluştu. Makamında ağırladığı misafirleri ile samimi bir diyalog kuran Başkan Özlü, ziyaretçilerine duyduğu saygıya vurgu yaparak “her birinin şahsıma gösterdiği ilgiye layık olmaya çalışıyoruz. Gönüllere girmek için geldiğimizi söyledik. Bu amaçla tüm vatandaşlarımıza ifade etmek isterim ki herkese kapımız ardına kadar açık. İlk olarak Özel Eğitim okulu öğrencilerini ağırladık. Engelli olmak hayata karışmak, bir şeyler ortaya çıkarmak için engel değil. Bizler onlara hayatın her alanında destek olmalıyız, onların azmi takdire şayan. Her birine başarılar diliyorum. Gümüşova sanayiciler grubu üyeleri ile de üretim, geliştirme ve OSB'nin işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Düzcemizin her bölgesinden arkadaşların ihtiyaç ve talepleri ile ilgileniyoruz” dedi.