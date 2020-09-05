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Ziyarette gördükleri çocuklara hediye gönderdiler

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve polis ekiplerinin katıldığı maske dağıtımı sırasında Ağa Mahallesi’nde karşılaştıkları 3 engelli çocuğu bulunan aileye kayıtsız kalamadı.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve polis ekiplerinin katıldığı maske dağıtımı sırasında Ağa Mahallesi'nde karşılaştıkları 3 engelli çocuğu bulunan aileye kayıtsız kalamadı. Verdiği talimatla çocuklar için hazırlanan paketler polis ablaları tarafından çocuklara teslim edildi.


Ağa Mahallesi'nde yapılan uygulama Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katılmıştı. Uygulama sırasında Ağa mahallesini sokak soka gezen Emniyet Müdürü Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Çetinkaya ve polisler hem sokakta oynayan çocuklara hem de evlerinde duran mahalle sakinlerine maske dağıtmışlardı. Maske dağıtımı sırasında bir evde 3 tane engelli çocuğa bakan kadını gören Mehmet Ali Çetinkaya, duruma kayıtsız kalamadı. Engelli çocuklar için içinde temizlik malzemeleri, oyuncaklar ve maske bulunan paketler hazırlanması ve aileye verilmesi talimatı veren İl Emniyet Müdürü Akkaplan'ın talimatının ardından hazırlanan paketler 3 engelli çocuğa Toplum Destekli, Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırılırken aileye de hazırlanan temel ihtiyaç ve temizlik malzemelerini bulunduğu paketler verildi.

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