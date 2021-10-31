İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'tan Düzce'ye dilenmeye geldiği ortaya çıktı

Düzce’de kucağındaki bebek ve yanındaki 2 çocuk ile dilenen kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de kucağındaki bebek ve yanındaki 2 çocuk ile dilenen kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu çocukları kullandığı tespit edilen kadının Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden dilenmek için kente geldiği ortaya çıktı.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine kentin çeşitli noktalarda kucağındaki bebek ve yanındaki 2 çocuk ile birlikte dilenen kadını yakaladı. İşlemleri yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının ve çocukların üst aramasında bir miktar para ele geçirildi. Yapılan incelemede kadının Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden dilenmek için Düzce'ye geldiği, yanındaki yabancı uyruklu çocukları da dilendirmek amacıyla kullandığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri kadın hakkında işlem yaparken, çocuklar ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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