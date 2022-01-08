Zorbalık çeşitli öğrencilere aktarıldı

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine yönelik eğitim programlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda el sanatları öğrencilerine yönelik psikolog Saliha Şamandar ile buluştu. Rehberlik faaliyetleri kapsamında, Zorbalık, Akran Zorbalığı, Partner Zorbalığı ile Aile içi iletişim konularında bilgi veren ve öğrencilerle görüşmeler yapıldı. Psikolog Saliha Şamandar'ın eğitimi sebebi ile Sınıf rehber öğretmeni Buket Büyükyonga'ya teşekkür ederken, öğrencilere katılım belgesi verildi.