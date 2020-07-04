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10 adet konteyner ile AFAD Edirne cep deposu hazır

Geçmiş dönemlerde yaşanan gerek nehir taşkınları gerekse de mülteci krizleri ile sık sık ülke gündemine gelen Edirne’de AFAD, 10 adet konteynerden oluşan cep depoyu faaliyete sokmaya hazırlanıyor.

Geçmiş dönemlerde yaşanan gerek nehir taşkınları gerekse de mülteci krizleri ile sık sık ülke gündemine gelen Edirne'de AFAD, 10 adet konteynerden oluşan cep depoyu faaliyete sokmaya hazırlanıyor.


Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ali Altındal, yakın zamanda faaliyete almayı planladıkları 10 adet konteynerden oluşan cep depo ile ilgili yaptığı açıklamada, “Afetlere müdahale kapasitesinin arttırılması yönelik afetzedelere kısa sürede ulaşıp gerekli barınma, sosyal ve iaşe ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Afet sonrası afet bölgesinde yaşanan kargaşa, endişe ve sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla afetzedelere afet sonrasında en hızlı müdahaleyi sağlayabilmek için ilimizde 10 adet konteynerden oluşan cep depo kuruluyor” dedi.

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