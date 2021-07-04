İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 binlerce ziyaretçi bekleniyor, Kırkpınar'a, ciğerciler de hazır

Edirne’de 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660.

Edirne'de 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi beklenirken, Edirneli tava ciğerciler de tüm hazırlıklarını tamamladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla bu yıl gerçekleştirilmesine onay verdi. Bakanlığın kararının ardından, 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.


Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne tava ciğerinin ustalarının Kırkpınar haftasında gerçekleşecek yoğunluk öncesi gerekli hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Kırkpınar'a yerli ve yabancı on binlerce turistin gelmesini beklediklerinin altını çizen Dinar, "Kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif" diye nitelendikleri tava ciğerini müşterilerine memnuniyetle sunmaya hazır olduklarını belirtti.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleneklerinden biri olan “Kırmızı dipli mum" ile davet geleneği sürdüren Dinar, vatandaşları 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.