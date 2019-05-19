107 sanatçıdan 107 eşsiz fotoğraf karesi

Edirne'de Çağdaş Odaklı Fotoğraf Sanatçıları Topluluğu'nun (ÇOFSAT) organizesinde İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin (İFSAK) ev sahipliğinde 107 sanatçının 107 eserinin yer aldığı ‘Bağlantılar' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) üyesi olan 9 fotoğraf sanatçısının da eserinin bulunduğu 107 fotoğraflık ‘Bağlantılar' temalı fotoğraf sergisi, geniş bir katılımla İFSAK binasında açıldı. ÇOFSAT kurucularından Tuna Angel, Türkiye'nin birçok şehrinden, Asya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 107 fotoğraf sanatçısının 107 eserini bir araya getirerek fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Sergimiz 15 gün boyunca açık kalacak. Tüm fotoğraf sevdalılarını sergimizi izlemeye bekliyoruz. Bugün inanılmaz bir kalabalıkla sergimizin açılışını yaptık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Emeklerin karşılığında nefis bir sergi ortaya çıktı”

60 yıllık fotoğraf sanatı üstatlarından Selahattin Kalaycı da yıllardır hayallerini kurdukları bir sergiyi açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “107 fotoğraf sanatçısı dile kolay. Zor bir hazırlık süreciydi ancak emeğimizin karşılığında nefis bir sergi ortaya çıktı. Herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EFSED fotoğraf sevdalılarının çekim noktası olmaya devam ediyor”

EFSED Başkanı Enver Aydın ise kadim şehir Edirne'de yaklaşık 2 yıl önce kurdukları derneğin hızla fotoğraf sevdalılarının çekim noktası olduğunu belirterek, “Türkiye'den ve yurt dışından toplam 9 üyemizle sergide yerimizi aldık. Çok kıymetli fotoğraf sanatçısı üyelerimiz var. Hepsinin emeklerine sağlık” dedi.

Yurt içinden ve yurt dışından 107 sanatçının katılımıyla açılan ÇOFSAT'ın “Bağlantılar” temalı ilk fotoğraf sergisi, 18- 31 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. Sergideki fotoğraflar, oluşturulacak takvimle de birçok noktada fotoğrafseverlerle buluşacak.