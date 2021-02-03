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112 personeline temel eğitim verildi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Sağlık Eğitim Merkezi’nde göreve yeni başlayan sağlık personellerine yönelik ‘temel eğitim’ düzenlendi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Sağlık Eğitim Merkezi'nde göreve yeni başlayan sağlık personellerine yönelik ‘temel eğitim' düzenlendi.


Acil Tıp Teknisyenleri ile Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinin katıldığı eğitimde, “Acil olgu yönetimi, haberleşme ve triyaj, temel yaşam desteği, solunum sıkıntılı hastaya yaklaşım, havayolu ve ventilasyon uygulamaları, şoklu hastaya yaklaşım, temel ekg ve ritim tanıma, periarrest ritimlerin yönetimi, arrest yönetimi, travmalı hastaya yaklaşım, hasta taşıma ve sabitleme ekipmanlarının kullanımı” konularında bilgiler verildi.


Tüm kursiyerler tarafından, uygulamaların pandemi kurallarına uygun olarak yapıldığı açıklandı.


5 gün boyunca devam eden eğitimde kursiyerler, eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu, bilgilerini güncellediklerini, pratik uygulamalar ile bilgilerinin daha iyi pekiştiğini belirtti.

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