17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde daha önce de onlarca suça karışan 17 yaşındaki suç makinesi, polis kovalamacası ardından yine yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan C.K. bir kez daha hapse gönderildi.

Keşan'da pek çok hırsızlık ve mala zarar verme suçundan aranması olan C.K. isimli 17 yaşındaki çocuk, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde devriye ekipleri tarafından fark edildi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şahıs, sokak aralarına girerken, peşine taktığı ekipler ile kovalamaca başladı. Daha fazla kaçamayan şahıs, Yenigün Sokak üzerinde yakalandı.

Şüpheli şahsın üzerinde yapılan GBT sorgusunda İstanbul Eyüp Sultan Polis Merkezi'nce 'kayıp şahıs' olarak arandığı anlaşılırken, iş yeri ve kurumdan, otodan hırsızlık ile konut dokunulmazlığı gibi suçlardan aranması olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda yakın zamanda da bir iş yerinden 1 yazarkasa, 1 laptop ve 18 adet de su bataryası çaldığı güvenlik kameralarından tespiti yapılan C.K., toplam 6 dosya ile savcılığa teslim edildi.

Yakalandığı sırada polis memuruna mukavemet ederek yaralanmasına sebep olan ve hakkında ayrıca işlem başlatılan, sonrasında da adli makamlar karşısına çıkan 17 yaşındaki suç makinesi, 2 dosyasından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.