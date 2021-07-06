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18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can verdi

Edirne Erikli’de arkadaşları ile tatil yaparken serinlemek için denize giren 18 yaşındaki futbolcu Kerem Enginar, azgın suların kurbanı oldu.

Edirne Erikli'de arkadaşları ile tatil yaparken serinlemek için denize giren 18 yaşındaki futbolcu Kerem Enginar, azgın suların kurbanı oldu.


Edinilen bilgiye göre, suya girdikten bir müddet sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Kerem Enginar, civardakilerin yardımı ile sudan çıkarıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kerem, hayatını kaybetti. Kerem Enginar'ın Tekirdağ'daki Kapaklıspor altyapısında forma giydiği öğrenildi. Kapaklı Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Enginar ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

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