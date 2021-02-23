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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Jandarma dedektifleri ‘JASAT'tan kaçamadı

Edirne’de, hakkında ‘Adam öldürme ve Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Esat Koca isimli zanlı, jandarma dedektifleri ‘JASAT’ tarafından yakalandı.

Edirne'de, hakkında ‘Adam öldürme ve Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Esat Koca isimli zanlı, jandarma dedektifleri ‘JASAT' tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat 2021 günü saat 14.30 sıralarında Edirne İl Jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timi, hakkında ‘Adam öldürme ve Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Esat Koca isimli zanlının Edirne Merkez bölgesinde olduğu duyumu üzerine harekete geçti.


Bahse konu şahıs aynı gün kentte bulunan bir otel yanındaki benzin İstasyonunun önünde JASAT personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilmek üzere söz konusu şahsın Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teslim edildiği bildirildi.

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