2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönemi değerlendirildi

Edirne’de 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem değerlendirme ve 2’nci dönem planlama toplantısı yapıldı.
Edirne'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem değerlendirme ve 2'nci dönem planlama toplantısı yapıldı.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya il geneli ortaöğretim okul müdürleri katıldı. Toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi değerlendirilerek ikinci dönem planlaması yapıldı.