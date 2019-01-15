2023 Eğitim Vizyonu Edirne Çalıştayı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un önderliğinde hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, Edirne Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim Sanat Merkezinde başladı.

2023 Eğitim Vizyonu Edirne Çalıştay açılış programına, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, İlçe MEM Eğitim Stratejik Plan Şube Müdürleri, akademisyenler, maarif müfettişleri, doktora yapmış öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Stratejik Plan Ekip sorumluları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu çalıştayın Edirne'ye ve ülkeye hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Açılış programı, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerince sunulan müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Açılış programının ardından, çalıştay gruplarında yer alanlar, sınıflara geçerek çalışmalara başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, tüm çalışma gruplarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Tüm gün sürecek olan 2023 Eğitim Vizyonu Edirne Çalıştayı'nın bitiminde, çalıştaya katkı sunanlara belge takdimi yapılacak.