‘2023 Eğitim Vizyonu Eğitimde Başarının Artırılması' toplantıları sürüyor

Önder Arpacı Başkanlığında Lise (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) zümre başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

2023 Eğitim vizyonu eğitimde başarının arttırılması süreciyle ilgili olarak okul zümre başkanları ile genel bir değerlendirme yapmak ve okul zümre başkanlarının görüş, öneri ve katkılarını almak amacıyla Edirne Lisesi'nde, Lise (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) Zümre Başkanları toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Lisesi'nde düzenlenen Lise (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) Zümre Başkanları toplantısında, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında eğitimde başarıyı artırmak için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.