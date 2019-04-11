23 oyla seçilen Helvacıoğlu, mazbatasını aldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 23 oy farkla seçilen Cumhur İttifakı AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

Keşan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Helvacıoğlu, beraberindeki AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve meclis üyeleriyle birlikte Keşan Adalet Sarayındaki İlçe Seçim Kuruluna geldi. Helvacıoğlu ve meclis üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Barbaros'tan aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Helvacıoğlu, “Bu seçimin kaybedeni yok. Bugün Keşan kazandı. Bundan sonra Allah hizmet etmeyi nasip etsin. Mazbatamızı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum. Çok çalıştık ve çalışan kazandı. Bundan sonra hizmet zamanı.” dedi.

Başkan Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Buradaki programın ardından Keşan Belediye Başkanlığı binasına geçen Helvacıoğlu, CHP'li Mehmet Özcan'dan görevi devraldı.

Yeni Başkan Mustafa Helvacıoğlu, Mehmet Özcan'ı çiçek vererek uğurladı ve hayatında başarılar diledi.