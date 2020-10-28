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29 Ekim töreninde liseli genç kız baygınlık geçirdi

Edirne’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde bayrak taşıyan liseli bir genç kız baygınlık geçirdi.

Edirne'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde bayrak taşıyan liseli bir genç kız baygınlık geçirdi. Tören alanında bulunan ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Edirne'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende bayrak taşıyan lise öğrencilerinden bir genç kız baygınlık geçirdi. Başlarındaki görevli öğretmenlerin ikazıyla tören alanında hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonla alakalı bir sorun yaşadığı öğrenildi.


Edirne İl Milli Müdürü Dr. Önder Arpacı da lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.


Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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