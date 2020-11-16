3 dekarla başlandı, talepleri yetiştirememesi öngörülüyor

Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk tarafından, köylerde gelir getirici proje çerçevesinde başlatılan çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve markalaşması ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 2020 yılı dikim döneminde Alibey köyünde Albion cinsi çilek yetiştiriciliği denemelerine başlandı.

Yıl boyunca verim bekleniyor

Üç dekarlık alana ekimi yapılan çilek fidesinden sezon boyunca yaklaşık üç ton ürün alındığını belirten Kaymakam Öztürk, kilosunun 8 ila 10 liradan satıldığına dikkat çekti. Albion çeşidi çileğin yedi veren özellikte olduğunu vurgulayan Kaymakam Öztürk, dikiminden 2 ay sonra verim vermeye başladığını ve yıl boyunca çilek verdiğini söyledi. Çileğin aromasının yüksek kokulu olduğunu anlatan Öztürk, “Nakliyeye dayanıklı, çabuk eriyip bozulmaz. Verimi, dayanıklılığı, lezzeti ve aroması yüksek bir çeşittir. Yapacağımız bu çalışma ile çiftçilerimize yeni gelir kapısı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Köylerden göçün önüne geçilecek

Gelecek çilek ekim döneminde birçok köyde çilek ekimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıklayan Kaymakam Öztürk, “köylerimizden de göçün duracağına inanıyor ve temenni ediyorum. Amacımız köylümüzün, çiftçimizin kendi köyünde gelir kazanç elde etmesi, köyden kente göçün durmasıdır” açıklamasında bulundu.