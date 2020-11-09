4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü

Edirne'nin Enez ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kıyıya sağ olarak çıkan kazazede Murat Erden, denizde yaşadığı dehşeti anlattı. 4 saat boyunca şiddetli rüzgara karşı buz gibi suda yüzen Erden, "Çok zorlandım. 'Olmayacak, ulaşamayacağım dedim' dedi.

Balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde olduğu tekne, Enez Limanı açıklarında batmış, kazazedelerden Murat Erden yaklaşık 4 saat boyunca kuvvetli esen poyraza karşı yüzerek karaya çıkmayı başarmıştı.

Denizden çıkan Erden, Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

"'Olmayacak, ulaşamayacağım' dedim"

Kaptan Kemal Abay, Uğur Soydan ve kuzeni Hasan Soydan ile birlikte açıldıkları denizde alabora olan tekneden sağ olarak çıkmayı başaran Murat Erden, dehşet anlarını şu cümlelerle anlattı.

"Dönüş yolundayken tekne dalgadan dolayı yana yattı ve alabora oldu ve biz savrulduk. Tekne tamamen batınca yüzmeye karar verdik, en hızlı yüzebilecek de bendim. Denizden çıkıp sonrasında da arkadaşlara yardım edilmesi için haber yollamak istedim. O kadar çok dalga vardı ki, başta birlikte yüzerken ilk 15 dakikada birbirimizi kaybettik. 4 saate yakın yüzdüm poyraz vardı ve dalga da bana karşıydı, çok zorlandım. Hatta 'olmayacak, ulaşamayacağım' diyerek ben de saldım kendimi. Ulaşamayacağım dedim ama; bir şekilde çıktım. Şimdi tekrar oraya gideceğiz, inşallah faydamız olur."

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan kayıp 3 kişi için geniş bir bölge üzerinde denizden ve havadan yapılan arama-kurtarma çalışmalarında diğer kazazede Uğur Soydan, balıkçılar tarafından bulunarak, kurtarıldı.

Diğer 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.