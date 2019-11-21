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45 yıl sonra gelen ‘vefa'

Edirne’de 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazilere ‘Milli Mücadele Madalyası ve beratı’ tevcih edildi.

Edirne'de 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan gazilere ‘Milli Mücadele Madalyası ve beratı' tevcih edildi. Merhum gazilerin ise 45 yıl sonra gelen onur nişanelerini eşleri, çocukları ve torunları teslim aldı.


Aile, Çalışmalar ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Kıbrıs gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen ‘Milli Mücadele Madalyası' ve beratı, Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından verildi. Hayatını kaybeden gazilerin ise 45 yıl sonra gelen onur nişanelerini eşleri, çocukları ve torunları aldı. Töreninde bazı gaziler ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Kıbrıs gazileri ve yakınları, 45 yıl sonra da olsa büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söylediler.



“Barış Pınar Harekâtı'na da çağırsalar tereddüt etmeden katılırım”


Kıbrıs gazisi Ali Kubilay, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na Bolu Komanda Tugayı ile katıldım. Tekrar bu yaşta çağrılsam aynı göreve memnuniyetle katılırım. Şu anda Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'na da çağrılsam bu yaşta tereddüt etmeden katılırım” dedi.

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