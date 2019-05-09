5 gündür kayıp şahsın cesedi Tunca Nehri'nde bulundu

Edirne'de, 5 gündür haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 49 yaşındaki Mehmet Arslan'ın cansız bedeni, Tunca Nehri'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de 50'nci Yıl İlköğretim Okulu'nda hademelik yaptığı öğrenilen Mehmet Arslan geçtiğimiz Cuma günü evine dönmedi. Bunun üzerine Arslan ailesi karakola kayıp başvurusunda bulundu.

Cesedi balıkçılar buldu

Yapılan tüm aramalara rağmen kendisinden 5 gündür haber alınmayan Arslan'ın bugün öğlen saatlerinde Tunca Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Tunca Nehri kenarında balık tutan kişiler tarafından su yüzeyinde bir kişinin cesedinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri yaptığı ilk incelemede bir erkek şahsın cesedi olduğunu belirledi.

AFAD cesedi botla çıkardı

Olay yerine çağrılan AFAD ekibi suya indirdiği bot yardımı ile Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde cesedi bulunduğu yerden karaya çıkardı. Ceset üzerinde yapılan kontrolde ortalama 5 gündür su içinde olduğu ve çıkan kimlikten şahsın isminin Cuma günü kayıp şahıs başvurusu yapılan 49 yaşındaki Mehmet Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Ailevi problemleri olduğu iddia edildi

Olay yerinde bulunan polisler acı haberi ise ailesine telefonla bildirdi. Ailesi ile zaman zaman şiddetli geçimsizlik nedeni ile karakola şikayet edildiği ve uzaklaştırması bulunduğu belirtildi. Mehmet Arslan'ın geçtiğimiz Cuma akşamı arkadaşlarıyla Tunca Nehri kenarında oturup sohbet ettiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı iddia edildi. Mehmet Arslan'ın cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Arslan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.