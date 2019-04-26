5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUP) tarafından, bu yıl 5'incisi yapılacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ‘Edirne-Kastanies' arasında pazar günü koşulacak. TUYUP Başkanı Önder Akdağ, yaklaşık bin atletin katılacağı ve ‘Edirne'de koş, ciğerimi ye' sloganıyla gerçekleşecek maratonda, engelli sporcular için farkındalık temasının da yer alacağını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Uluslararası Organizasyonlar faaliyet takviminde de yer alan ve bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda, bu yıl yaklaşık bin atletin mücadele edeceği açıklandı. Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, parkur ile ilgili bilgiler vererek, “Maratonun parkuru Selimiye Camii önünden başlayarak Sinagog, Tarihi Tunca ve Meriç köprülerinden geçerek Yunanistan'ın Kastanies Kasabası'na pasaportsuz vizesiz gidilip, oradan dönülerek Lozan Anıtı, Tarihi Tren Garı ve Tarihi köprülerden geçerek Selimiye Camii'nde noktalanacaktır” dedi.

Sporcu kayıtlarının ‘www.tuyub.org.tr' ve ‘www.dostlukyarimaratonu.org' internet adresinden devam ettiğini belirten Akdağ, bu akşam saat 17.00 itibariyle kayıtların sona ereceğini belirtti.

Trafiğe kapalı güzergahlar

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pazar günü yapılacak Maraton kapsamında; sabah erken saatler itibariyle Kıyık caddesi(tophane bayırına kadar), Mimar Sinan caddesi, Su Terazi Sokak, Orduevi kavşağı-GaziMihal köprü arası tüm sokak ve caddeler, Cuma pazarı üst kısım, İki köprü arası, Karaağaç Lozan, Dilaverbey ve Ortaköy caddeleri ve bağlantı yolları etkinlik sonuna kadar trafiğe kapatılacak ve park eden araçlar çekici vasıtası ile kaldırılacaktır" ifadeleri kullandı.

Öte yandan, engelli sporculara farkındalık oluşturmak için ilk startın 08.30'da Selimiye Cami önünde, engelli sporcularla verileceği, ardından 10K-21K Maraton startının saat 09.00'da verileceği belirtildi. 6-12 yaş grubu çocuklar için startın saat 10.00'da yapılacağı belirtildi. Toplu ödül töreni ise yine Selimiye Cami önünde kurulacak alanda saat 12.30'da yapılacak.