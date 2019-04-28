5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda ‘parkur' krizi

Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği (TUYUP) tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na, parkur krizi damga vurdu.

Edirne'de, Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği (TUYUP) tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen, Sınırsız Dostluk Maratonu'na parkur krizi damga vurdu. Engelli özel çocuklar startı, 10 K maraton startı ve 21K maraton startı olarak 3 farklı parkurda koşulan maratonda, 10 K koşan atletler kendilerini güzergah boyunca uyaran ya da yönlendiren olmadığı için 20 kilometre koşmak zorunda kaldıklarını iddia etti. Atletler, 10 K maratonlarda 5 bin metrede olması gereken halı geçişi ve gerekli yönlendirmelerin yapılmamasından şikayet ederek, görevlilere isyan etti.

Milli atletler gözyaşlarına boğuldu

Selimiye Cami önünden verilen startın ardından atletler, tarihi Tunca ve Meriç Köprüleri'nin ardından Lozan Caddesi üzerinden Pazarkule Sınır Kapısı'na oradan da Yunanistan gümrük kapısı olan Kastanies tampon bölgesinden dönüş alarak, Selimiye Cami önünde finiş alanına ulaşmaya çalıştı. 10 K olarak koşulan maratona katılan bazı atletler, 5 bin metrede olması gereken halı geçişi ve yönlendirme tabelalarının olmadığını iddia etti. Bir kısmı milli atlet olan koşucular, yapılan organizasyonu eleştirerek, diskalifiye olduklarından dolayı gözyaşlarına hakim olamadılar.

İlk start özel çocuklarla verildi

Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği (TUYUP) tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda ilk start, ‘Engelli özel çocuklar startı' teması ile başladı. TUYUP Başkanı Önder Akdağ, bu yıl engelli sporculara farkındalık oluşturmak için böyle bir tema seçtiklerini söyledi.

5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu, düzenlenen ödül törenin ardından sona erdi.