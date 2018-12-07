İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

500 araçlı, meşaleli, davullu zurnalı karşılama

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan yüzlerce araçlık konvoy, meşaleler ve davul zurna ile otoban gişelerinde karşılandı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan yüzlerce araçlık konvoy, meşaleler ve davul zurna ile otoban gişelerinde karşılandı.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde yeniden Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.



Gökyüzüne barış güvercinleri saldı


Partililer, Gürkan'ı Ankara dönüşü Edirne otoban gişelerinde davul zurna eşliğinde coşkulu bir programla karşıladı. Yakılan meşaleler arasından geçen Gürkan, Edirnelilerle kucaklaştı ve gökyüzüne 500 adet güvercin bıraktı. Gürkan'ı, oğlu ve kızı da çiçeklerle karşılayarak, babalarını yalnız bırakmadı.



Yüzlerce araçlık konvoy


Otoban gişelerindeki karşılamanın ardından üstü açık tur otobüsü ile şehir merkezine doğru hareket eden Gürkan'a, yüzlerce araçlık konvoy eşlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne il binası önünde hazırlanan platformda seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "31 Mart'ta bu meydanda bu güzel ülkenin ve bu güzel şehrin tarihini yeniden yazmak için, halkçı belediyeciliği, insan odaklı, sosyal demokrat belediyeciliği, ilimizin tümünde, tüm ilçelerimizde bir kez daha yaşatmak için hep beraberiz. Sizleri seviyoruz, yolumuz aydınlık olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.