53 Başpehlivan dualı çayıra çıkacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda, başpehlivanlık heyecanı bugün başlıyor. 98 kiloda Avrupa şampiyonlukları bulunan Milli güreşçi Cenk İldem de ilk kez dualı çayıra çıkacak.

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olarak kabul edilen, bitmeyen güreşin devam efsanesi Kırkpınar'da, bu yıl tüm zamanların kayıt rekoru kırıldı. Geçen yıl 2 bin 228 pehlivanla kırılan rekor bu yıl egale edildi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 14 ayrı boyda toplamda 2 bin 381 pehlivan kayıt yaptırdı.

Bu yıl başpehlivanlık güreşlerinde ise 53 pehlivan altın kemer için mücadele edecek. Geçen yıl Kırkpınar'a katılmama kararı alan Kırkpınar'ın iddialı başpehlivanlarından Recep Kara, bu yıl kayıt yaptırmayarak kararını uyguladı. Kara'nın, Kırkpınar Er Meydanı'na gelip, güreşleri izleyeceği öğrenildi.

Cenk İldem ilk kez Kırkpınar'a çıkacak

Edirne Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bu yıl dualı çayır Er Meydanı'na 53 başpehlivan ayak basacak. 06-07 Temmuz 2019 tarihlerinde, birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur müsabakalarının ardından çeyrek ve yarı final müsabakalarının sonucunda adını finale yazdıran 2 yiğitten birisi altın kemerin sahibi olarak adını altın harflerle yağlı güreşlerin tarih sayfalarına yazdıracak. 98 kilogramda Avrupa şampiyonlukları bulunan Milli güreşçi Cenk İldem de ilk kez dualı çayıra çıkacak