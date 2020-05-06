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57 yaşında plazma tedavisi ile Covid-19'u yendi

Edirne Sultan 1.

Murat Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanarak 22 gün tedavi gören ve "immün plazma" nakli ile Covid-19'u yenen 57 yaşındaki İbrahim Pekgöz, alkışlarla taburcu edilirken ‘evde kal' çağrısı yaptı.


Murat Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanarak 22 gün tedavi gören ve "immün plazma" nakli ile Covid-19'u yenen 57 yaşındaki İbrahim Pekgöz'ün tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Pekgöz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.



Taburcu olurken, evde kal çağrısı yaptı


Hastanede 40 günlük tedavisinin 22 gününü yoğun bakım servisinde geçiren ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Pekgöz, “Çok iyiyim Allah'a şükür, daha da iyi olacağıma inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlar evde kalmaya devam etsin” dedi.

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