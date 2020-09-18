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6 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde inşaat işçisi dengesini kaybederek yere düştü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat işçisi dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen işçi ağır yaralandı.


Olay Büyük Cami Mahallesi Namazgah Sokak üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaatı devam etmekte olan bir binada çalışan işçi S.D. dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere düştü.


Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak polisin incelemesi devam ediyor.

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