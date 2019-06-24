658 yıllık efsanede ödüller belli oldu: başpehlivana 51 bin TL

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu. Dualı çayır Er Meydanı'nda kol bağlayacak ve şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 51 bin TL para ödülü verilecek.

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüllerle tur ve yolluk ücretleri belirlendi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak güreşçiye Edirne Belediyesi'nce 51 bin TL para ödülü verilecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olacak pehlivan 31 bin TL, üçüncü olacak 2 pehlivan da 16'şar bin TL para ödülü kazanacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan başpehlivanlara bin 400 TL, başaltı pehlivanlarına bin TL, büyük orta pehlivanlarına 700 TL, küçük, orta ve deste 440 TL, ayakboyu, tozkoporan, teşvik ve miniklere 330 TL net yolluk ücreti ödenecek.

Ayrıca yükselecekleri her tur için başpehlivanlar 90 TL, başaltı 70 TL, büyük orta 50 TL, küçük orta 44 TL, deste ayakboyu, tozkoporan, teşvik ve minikler 38.50 TL ücret alacak.

658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pehlivanlar 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak resmi açılışın ardından 5-6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Er Meydanı'na çıkacak. Geçtiğimiz yıl başpehlivanlığı Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu kazanmıştı.