659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 29 haziran-5 temmuz 2020'de yapılacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihi belli oldu. Edirne Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda festival 29 Haziran-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Belediye Encümen Kararı'yla 2020 yılında düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihinin belirlendiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan; UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 659.'sunun 29 Haziran – 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi.

2010 yılında UNESCO'nun, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türk kültürünün en önemli parçası; geçmişten bugüne taşınan en büyük maneviyatı, en büyük değeri olduğuna dikkat çeken Gürkan, "658. Kırkpınar'ı başarılı bir şekilde tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar'ın hemen ardından Güreş Federasyonu başta olmak üzere ilgili kurumlarla da görüşerek önümüzdeki yılın planlamasını yapabilmek için 2020 yılında düzenlenecek olan 659. Kırkpınar'ın tarihini belirledik" dedi.