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7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Yunuslar, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunuslar, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.


Keşan Emniyet Müdürlüğü Motosikletli (Yunus) Timleri ekiplerinin devriye görevi sırasında İnönü İlkokulu çevresinde H.Ç. isimli bir şahsı yakaladı. Polis, 4 kez otodan hırsızlık, 2 kez motosiklet hırsızlığı, ve 1 kez de mala zarar verme suçu olmak üzere toplam 7 dosyadan firari olarak aranan şahsı kıskıvrak ele geçiren polis, polis merkezine getirip gözaltına aldı.


Aynı gün mahkemeye çıkarılan suça sürüklenen çocuk H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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