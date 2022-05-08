7. Uluslararası Edirne Maratonu, tarihi dokuların gölgesinde gerçekleştirildi

Yaklaşık 20 ülkeden gelen sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2022 Edirne Maratonu, tarihi Karaağaç Tren İstasyonu ve Lozan Anıtı'nın bulunduğu noktadan start aldı.

Maratona katılacak sporcular, sabahın erken saatlerinden itibaren Karaağaç Tren garına koştu. Bazı sporcular yerleşke çevresinde ısınma turları yaparken, bazıları ise bando eşliğinde oyunlar oynadı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan da çeşitli gruplar maratona katılım sağladı. Yaklaşık 20 ülkeden katılım sağlayan yabancıların da katılım sağladığı Edirne Maratonu'nda 21 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa oldu. Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Dilek Atak birinci oldu.

Maratonu bu yıl 7. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, "Bu yıl organizasyonu 2022 Edirne yılına armağan ediyoruz. Geçen yıl Babalar Günü'nde koşmuştuk. Bu yıl Anneler Günü'nde koşuyoruz. Bu organizasyonu tüm annelere armağan ediyorum" dedi.

Sporcuların Pazarkule üzerinden sembolik olarak yurt dışında çıkışı olduğunu belirten Akdağ, "Güzergah çerçevesinde Selimiye'nin etrafında hilal yapıyoruz. Selimiye yeni yüzüyle hizmete girdi. tüm fotoğrafçılar burada herkes hayran kalıyor. Biz de buna aracı olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

2022 Edirne yılına özel bin 22 sporcu hedefine ulaştıklarını belirten Önder Akdağ, şehir dışından gelenlerin yetişememesinden kaynaklı olarak 845 göğüs numaralı sporcunun katılım sağladığını aktardı.

Edirne'de Kırkpınar'ın efsane olduğu, kakava şenliklerinin duyulduğu gibi bu maratonun da aynı şekilde olacağını belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, 20. maratonda tüm balkan ülkelerinin katıldığı en büyük maraton olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Selim Ak: "Bu organizasyonlar turizme katkı sağlıyor"

Bu organizasyonun hem spor acısından hem de turizm açısından katkı sağlayacağını aktaran Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, kentte hayata geçecek olan 3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin tamamlanmasıyla da kent turizminin daha fazla gelişeceğini ifade etti.

Dilan Atak: "Antrenman niyetine geldik"

Kadınlar Genel Klasman 21 kilometre birincisi 24 yaşındaki Dilan Atak, "Buraya antrenman niyetine geldik. Çok güzel bir yarıştı. Tarihî dokusu ile harika bir koşu oldu. Mutlu ve gururluyum. Geçen yıl da birinci olmuştum inşallah bu şekilde devam eder" dedi. Meriç Köprüsü, Selimiye Camii, lavanta tarlalarının yanından geçerken hayran kaldığını belirten Atak, yarışmalara katılmaya devam edeceğini ifade etti.

Etiyopya vatandaşı Kütahya'dan gelen ve yarışmaya ilk kez katılan erkekler genel klasman 21 kilometre birincisi Fetene Alemu Regasa ise, "Katıldığım birçok yarışmadan birinciliğin var. Beden eğitimi öğretmeni olduğum için hayatımı bu işten kazanıyorum. Zorlanmadım sabit ve kontrollü koştum. Her gün spor yapıyorum ve hazırlanıyorum" dedi.

21 kilometre genel klasman erkekler ikincisi milli sporcu Mestan Turhan da, "Geçen yıl da bu yarışmaya katılmıştık. Bu yıl da hazırlanıp geldik. Parkur zorluydu takiplerim iyiydi. Ama 21kilometrede 2. Oldum. Gururlu ve mutluyum" şeklinde konuştu.

10 ve 21 kilometre olarak gerçekleşen maratonda yarışan sporcular, Karaağaç Tren İstasyonu'ndan start alarak, Pazarkule Sınır Kapısı, Tarihi Meriç ve Tunca köprüleri, Selimiye Camii'ni geçerek bitiş noktası olan Lozan Anıtı'na geldi.

Daha sonra düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.