AB Bilim Karavanı Edirne'ye gelecek

7 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkan Bilim Karavanı, 14-18 Ocak tarihlerinde Edirne okullarını gezecek.

Çocukların merak duygusunu harekete geçiren ve onları, 'hayal et, tasarla, üret' mottosuyla teşvik eden 9 metrelik Bilim Karavanı 5 aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol kat edecek ve 12 binden fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacak. Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil için özel olarak tasarlanmış olan karavan, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı gibi interaktif atölye çalışmaları imkanı sunacak.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. yıldönümüne de dikkat çeken etkinlik, yapay zeka çağında çocukların haklarının geliştirilmesine de odaklanacak.

7 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkan Bilim Karavanı, 14-18 Ocak tarihlerinde Edirne okullarını gezecek. Edirne Atatürk Ortaokulu ile rotasına başlayan ve programın son günü olan 18 Ocak tarihinde, AVM'lerde duraklayacak olan karavandan tüm çocuklar faydalanabilecek.

Büyükelçi Christian Berger, "AB Bilim Karavanı, AB ve Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki, diğer alanlara da örnek teşkil edebilecek işbirliğinin bir göstergesidir. 'Bilim ve Araştırma' faslına ilişkin uygulama kapasitesi Türk Araştırma Alanının Topluluk Programlarına etkin katılımına ilişkin gerekli koşulların sağlanmasıyla ilişkilidir. Bilim ve Araştırma bugüne kadar kapanan tek fasıldır ve Türkiye, AB çerçeve programı Ufuk 2020'ye aktif katılım göstermektedir. IPA II kapsamındaki Rekabetçilik ve İnovasyon Sektörel Operasyonel Programı aynı zamanda Türk araştırmacılar ve KOBİ'lere teknoloji ve inovasyonun ticarileştirilmesi konusunda destek olmaktadır. Bu işbirliğinin gelecekte ve bir sonraki çerçeve programı Ufuk Avrupa'da da sürdürülmesini temenni ediyorum" dedi.