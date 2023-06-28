İhlas Haber Ajansı

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Acemi kasaplar hastanelik oldu

Edirne’de sabah bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Edirne'de sabah bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.


Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı. Kesim sırasında yaralanan Fevzi Dağlı, "Bıçak birden kaydı parmağınızı kestik, yapacak bir şey yok" dedi.


Başka bir vatandaş ise arkadaşının bıçak bileme işlemi sırası da kolunu yaraladı.

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