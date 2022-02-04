Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de de Adalet Anıtının yakılması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanında bulunan Adalet Heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Adalet Heykelinin yandığını gören vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,"03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykelinin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edilmiş ve yangın tamamen söndürülmüştür. Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve Savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir" denildi.