Adliye personeline ilkyardım eğitimi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşamı boyunca insan, ilk yardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir. Hasta ya da yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra profesyonel ekipler gelinceye kadar çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile düzenlediğimiz temel ilkyardım eğitimleri devam etmektedir" denildi.

Bu kapsamda, Edirne Adliyesi personellerine pratik ve uygulamalı olarak 13-14 Şubat tarihleri arasında, İlkyardım Eğitici Eğitmeni AASH Birim Uzmanı Erhan Turhan ve İlkyardım Eğitmeni Att Asiye Girgin tarafından “Temel İlkyardım Eğitimi” düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 26 kişi sertifika almaya hak kazandı.