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AFAD 1. derece askeri yasak bölgede 60 şişme bot topladı ve imha etti

Edirne’de, düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçişte kullandıkları lastik botlar, AFAD ekipleri tarafından toplandı ve imha edildi.

Edirne'de, düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçişte kullandıkları lastik botlar, AFAD ekipleri tarafından toplandı ve imha edildi.


Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu köyü mevkiinde Meriç Nehri üzerinde birikmiş olan şişme botların toplanması ve imhası AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Meriç Nehri kıyısında 1. derece askeri yasak bölgede çalışma yapan AFAD ekipleri, düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen ve kaçak geçişte kullanılan 60 lastik şişme botu toplayarak, imha etti.


Bölgeyi ziyarete gelen 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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